Britse premier overweegt strenge lockdown van twee weken

De Britse premier Boris Johnson overweegt in Engeland een strenge lockdown in te voeren als maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet goed blijken te werken. Volgens Britse media denkt de premier aan een lockdown vanaf zondag 25 oktober. Dan is ook de herfstvakantie begonnen op veel scholen. Oppositieleider Keir Starmer beschuldigt Johnson ervan dat hij het gevreesde virus niet meer onder controle heeft.

In het Verenigd Koninkrijk voeren de landsdelen Engeland, Noord-Ierland Schotland en Wales een eigen coronabeleid.

Johnsons regering heeft net maatregelen genomen waarbij het risico van verspreiding in Engeland in drie alarmfases wordt ingedeeld. In de meest riskante gebieden gelden zwaardere beperkingen van het openbare leven dan in de andere regio's.

Maatregelen

Als de plaatselijke aanpak te weinig oplevert, wil de premier volgens de media in heel Engeland lockdown invoeren door scholen, pubs en restaurants te sluiten. Ook zouden mensen niet zonder ernstige reden meer op pad mogen gaan. Volgens corona-adviseurs van de premier beperkt die lockdown het aantal sterfgevallen als gevolg van de longaandoening die het virus bij sommige besmette mensen veroorzaakt.

In Engeland zijn ruim 525.000 van de 635.000 gevallen van het virus in heel het land geconstateerd. Er zijn in Engeland, waar ruim 56 miljoen van de 66 miljoen Britten wonen, 38.000 patiënten aan de aandoening bezweken.