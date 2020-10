‘Ic-bedden in België met dit tempo half november vol’

Met het tempo waarin het coronavirus zich in België verspreidt en ernstig zieke patiënten maakt zijn de intensivecarebedden in de Belgische ziekenhuizen half november vol. Volgens viroloog Steven Van Gucht neemt "de tweede golf duidelijk in kracht toe", zei hij op een persconferentie van het Crisiscentrum.

Er zijn tweeduizend bedden voor Covid-19-patiënten beschikbaar in de Belgische ziekenhuizen. "Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft onrustwekkend stijgen", aldus Van Gucht. "Een week geleden passeerden we de grens van 100 ziekenhuisopnames per dag, nu is de grens van 200 overschreden. Aan dit tempo kan tegen half november de maximumcapaciteit op intensieve zorg bereikt zijn."

De helft van de opnames vindt plaats in Brussel, Henegouwen en Luik. Gemiddeld werden afgelopen week 5.057 nieuwe coronagevallen per dag gemeld. Afgelopen vrijdag waren het er al meer dan 7.000.

Respecteer de regels

Volgens de viroloog hoeven de cijfers geen paniek te veroorzaken. "We kennen het virus beter en we weten wat we moeten doen." Hij drukte iedereen op het hart de coronaregels te respecteren. Ook in België zint de regering op mogelijke nieuwe maatregelen.

Het Crisiscentrum riep de Belgen op de nationale gratis Coronalert-app te downloaden. Meer dan een miljoen mensen heeft dat inmiddels gedaan maar dit kan en moet volgens de autoriteiten nog fors omhoog.