Belgische koning Filip: warme kennismaking met halfzus Delphine

De Belgische koning Filip heeft voor het eerst zijn halfzus Delphine ontmoet. De koning en de buitenechtelijke dochter van koning Albert hadden een "warm" gesprek, laten ze weten. En daar zal het volgens hen niet bij blijven.

De kennismaking vond vrijdag plaats op het paleis in Laken. De koning en Delphine, die na jaren van tegenwerking door Albert vorige maand bij de rechter gedaan kreeg dat ze zich prinses mag noemen, spraken elkaar "over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen."