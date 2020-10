WHO: remdesivir niet effectief bij coronabehandeling

Het antivirale middel remdesivir heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weinig effect op patiënten met het coronavirus. Dat zou blijken uit een internationale studie. De producent van het middel trekt die onderzoeksresultaten in twijfel.

Remdesivir wordt momenteel ook in Nederland gebruikt. Ook de Amerikaanse president Donald Trump kreeg het middel toegediend nadat hij besmet was geraakt met het virus. De WHO meldt echter dat het middel "weinig tot geen effect heeft" op coronapatiënten in ziekenhuizen. Dat zou onder meer blijken uit sterftecijfers en de periode die patiënten in het ziekenhuis doorbrengen.

De farmaceut Gilead Sciences is niet te spreken over het onderzoek waar de WHO zich op baseert. Uit andere studies komt naar voren dat het gebruik van remdesivir bij de behandeling van coronapatiënten wel meerwaarde heeft, laat het bedrijf weten aan Reuters. Toen concludeerden onderzoekers dat coronapatiënten sneller herstellen door de virusremmer.