Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, vooral op ic

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft toenemen, maar de stijging is de laatste dagen vooral te zien op de intensive cares. Het aantal patiënten op die afdelingen is in de afgelopen drie dagen met 25 procent gestegen. Op de verpleegafdelingen, waar het de afgelopen weken heel druk was, steeg het aantal patiënten met 10 procent, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Ziekenhuizen behandelen nu 1553 coronapatiënten. Dat zijn er 27 meer dan op donderdag.

De intensivecareafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 35 coronapatiënten opgenomen. Drie mensen hebben de ic verlaten, en daardoor steeg het totaal aantal coronapatiënten daar met 32 naar 345. Verpleegafdelingen hebben de afgelopen 24 uur juist meer mensen zien vertrekken dan binnenkomen. De klinieken namen 219 mensen op. Daar staat tegenover dat 224 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 1213 naar 1208.

In de afgelopen 24 uur zijn 36 mensen overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.