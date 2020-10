Trump loopt weg uit interview, dreigt met vroegtijdig publiceren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) gedreigd met het vroegtijdig vrijgeven van een interview met nieuwszender CBS nadat hij uit het interview was weggelopen. Daarmee wilde Trump naar eigen zeggen aan de kaak stellen dat CBS-interviewer Lesley Stahl bevooroordeeld is.

Trumps dreigement op Twitter wijst erop dat de vragen in het interview voor het CBS-programma 60 Minutes hem niet bevielen. De nieuwszender meldde op Twitter dat de president het interview had afgekapt, maar gaf geen verdere details over de exacte reden.

Talloze feitelijk onjuiste uitspraken en beweringen van de president zijn de afgelopen jaren door de pers aangekaart. Trump heeft op zijn beurt de media dikwijls van partijdigheid in zijn nadeel beschuldigd. Een dreigement om de inhoud van het interview vrij te geven voordat het zondag wordt uitgezonden, geldt echter als zeer ongebruikelijk.

"Ik deel jullie graag mede dat ik, ten behoeve van de nauwkeurigheid van de verslaggeving, overweeg mijn interview met Lesley Stahl van 60 Minutes te posten, voor de uitzending!", aldus Trump in een met hoofdletters doorspekt bericht op Twitter. "Dat doe ik zodat iedereen kan zien wat voor een nep en bevooroordeeld interview het is."

In een ander bericht op Twitter noemde de president het interview een "verschrikkelijke verstoring van de verkiezingen". Eerder dinsdag zette Trump al een 6 seconden durende video van Stahl op Twitter, waarop zij zonder mondmasker te zien is. Volgens Trump was die na de opnames gemaakt in het Witte Huis. In de begeleidende tekst benadrukte de president nog eens dat Stahl geen mondmasker droeg.

Trump heeft het dragen van mondmaskers vaak afgedaan als onnodig en heeft meermaals onjuiste beweringen gedaan over de effectiviteit van het dragen van mondmaskers in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.