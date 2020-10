De tweede golf begon met jongeren, maar nu raken meer ouderen besmet

Toen het aantal coronabesmettingen een maand of anderhalf geleden weer begon op te lopen, zeiden we, hopend, bidden en tegen beter weten in: alleen de jongeren worden besmet. Dat was heel eventjes waar, maar nu niet meer: Het aantal 70-plussers dat positief testte, vertienvoudigde in de afgelopen vijf weken.

Het aantal 18- tot 24-jarigen met corona nam maar met een factor vijf toe, schrijft het AD. Het aantal besmette zestigers en vijftigers was daarentegen de afgelopen weken respectievelijk tien en negen keer zo hoog. Dat meldt het RIVM.

De afgelopen week was bijna de helft van alle positief geteste mensen jonger dan 40. Deze groep bezette slechts 5 procent van de ziekenhuisbedden. Daarentegen was maar een kleine 9 procent van alle besmette mensen boven de 70. Toch was ruim 55 procent van de coronapatiënten in de ziekenhuizen 70-plus en zelfs bijna 90 procent van de sterfgevallen.

Het is dus inderdaad zo dat als vooral jongeren besmet raken, zoals in de zomer gebeurde, er geen grote problemen ontstaan, maar zoals arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC in Utrecht in augustus al zei: ,,Jongeren en ouderen scheiden is leuk in een wiskundig model, maar in de praktijk niet te doen.”