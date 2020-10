5 reistrends na corona: werkvakantie in de natuur

We vliegen misschien niet meer de hele wereld over, maar zin in vakantie zullen we altijd houden. De coronacrisis zal een aantal trends versnellen, denken experts. We noemen er vijf:

De werkvakantie

Als we iets geleerd hebben van de coronacrisis is het dat we geen kantoor nodig hebben om te werken. En als je dan toch op afstand werkt, waarom zou je dat dan niet op een mooie plek doen? De workation of remote work trip is een enorme trend. Airbnb voegde al een nieuwe functie toe aan het platform om de werkende vakantieganger tegemoet te komen. Trips met meerdere generaties

Volgens reisexperts wordt een van de belangrijkste trends voor 2021 de vakantie met meerdere generaties bij elkaar, die samen in een bubbel zitten. Al voor corona waren de familievakanties populair, maar de epidemie zal dat alleen maar versterken. De natuur in

Afstand houden lukt nu eenmaal beter op plekken waar minder mensen samenkomen, in de natuur dus. Door de coronacrisis zullen we drukke steden vermijden en vaker kiezen voor een lange wandeling in een mooi natuurgebied. Microcation

Als je minder ver op vakantie gaat, hoef je ook niet zo lang te gaan. Even een uurtje rijden naar een leuk, nieuw plekje en na een paar dagen weer naar huis. Dat wordt vermoedelijk de trend. Minder vliegen

Tijdens de coronacrisis heeft bijna niemand nog zin om in het vliegtuig te stappen, maar ook daarvoor al was vliegen niet meer zo populair vanwege de schade die het toebrengt aan het milieu. Vliegen wordt waarschijnlijk ook duurder.