In dit land kun je 2 jaar gevangenisstraf krijgen als je geen mondkapje draagt

In Nederland is het allemaal heel lastig om mensen te straffen als ze zich niet aan de coronaregels houden, maar er zijn landen waar je heel wat harder wordt aangepakt als je bijvoorbeeld geen mondkapje draagt waar dat verplicht is. In Ethiopië kun je daar zelfs twee jaar gevangenisstraf voor krijgen.

De straffen zijn flink verhoogd toen het vermoeden ontstond dat mensen laks met de regels omgingen nadat de besmettingen daalden en de regels werden versoepeld. Het is verboden om handen te schudden, geen mondkapje te dragen in openbare ruimtes, met meer dan drie mensen aan een tafel te zitten en geen anderhalve meter afstand te houden. Volgens de nieuwe wet krijg je hoge boetes en is zelfs gevangenisstraf tot twee jaar mogelijk als je je niet aan de regels houdt, zo viel te lezen in een verklaring van de overheid.

“Het lijkt erop dat het publiek nergens meer rekening mee houdt, sinds het aantal besmettingen daalt,” zegt zorgminister Lia Tadesse in een tweet donderdag. “Dit kan leiden tot verdere verspreiding van het virus en een bedreiging vormen voor de natie.”

Ethiopië is het op een na grootste land van Afrika. In september werd de noodtoestand, die vanwege de coronacrisis gold opgeheven. Er zijn tot nu toe iets meer dan 91.000 besmettingen geteld en 1384 doden. Eind augustus piekte de epidemie, maar het testen is afgeschaald dus het is niet helemaal duidelijk hoe het land er nu voor staat.

Afrika heeft tot nu toe lang niet zoveel besmettingen als Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Volgens experts komt dat doordat de bevolking jonger is en meer op het platteland woont. Bovendien zijn er in veel landen in een vroeg stadium strenge maatregelen afgekondigd.