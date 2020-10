Irakese vluchteling in Finland zette dood in scène, zodat dochter kon blijven

Een Irakese vluchteling was volgens zijn dochter in december 2017 doodgeschoten in Bagdad. De Finse autoriteiten stellen nu echter dat de papieren van zijn dood zijn vervalst: de man zou gewoon nog leven.

De man zou zijn dood in scène hebben gezet, zodat zijn dochter en haar kinderen in Finland konden blijven. De dochter trad destijds met het verhaal naar buiten om aan te tonen dat haar vader inderdaad gevaar liep toen hij werd teruggestuurd naar Irak. Ze kreeg gelijk en ontving 20.000 euro smartengeld. Finland stopte bovendien tijdelijk met het uitzetten van vluchtelingen.

De dochter en de toenmalige partner van de man riskeren nu vier jaar cel. Een politiewoordvoerder heeft tegen Finse media gezegd dat het verhoor van de dochter ‘het vermoeden heeft bevestigd dat de man nog in leven is’.