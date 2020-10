Ramp dreigt voor Belgische zorg: “Implosie ziekenhuisnetwerk is reëel scenario”

In Nederland loopt de tweede coronagolf uit de hand, maar in België is de situatie misschien nog wel nijpender. Over de afgelopen week waren er gemiddeld 10.000 besmettingen per dag. Vooral in Wallonië liggen de ziekenhuizen vol, waarschuwen artsen in onder meer Luik, dat al het Bergamo aan de Maas wordt genoemd.

Groot probleem is dat 20 procent van het zorgpersoneel in de regio is uitgevallen: of ze zijn zelf besmet of ze zijn uitgeput. In de Vlaamse ziekenhuizen is tot 15 procent van de medewerkers afwezig. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) waarschuwt voor een instorting van de ziekenhuiszorg, schrijft Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

“Bescherm uzelf, bescherm vooral ook oudere mensen. Dat is wat we moeten doen als we een dam willen bouwen rond de ziekenhuizen. Anders is een implosie van het ziekenhuisnetwerk een reëel scenario. De waarheid is dat ik zeer ongerust ben en daar vannacht nog van heb wakker gelegen”, zei Vandenbroucke gisteren.

Het aantal coronapatiënten op de ic verdubbelt momenteel elke negen dagen. De 2000 beschikbare bedden dreigen zo net na de herfstvakantie vol te zijn. Ter vergelijking: Nederland heeft normaal gesproken maar 1150 ic-bedden en zou in coronatijd moeten kunnen opschalen naar 2000 bedden.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van netwerkorganisatie Zorgnet-Icuro, vindt dat de Belgische regering grote risico’s neemt. “Ik zie dat er nog altijd grote groepen mensen, tot 200, kunnen samenkomen. Als je de snelheid van de verspreiding ziet, stel ik de effectiviteit van de maatregelen toch in vraag.”