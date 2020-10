Waar komt QAnon vandaan en hoe gevaarlijk is de complottheorie?

Er is een geheimzinnige elite van duivelaanbidders, die kinderen vermoordt en hun bloed drinkt. Dit klinkt als een slechte horrorfilm, maar het gaat om de complottheorie QAnon, die in Amerika steeds meer aanhangers krijgt. RTL-correspondent Erik Mouthaan legt uit waar het rare verhaal vandaag komt en hoe gevaarlijk het is.

“Het begon allemaal online met berichten van een mysterieuze Q,” begint Mouthaan. “Nu zien we heel veel volgelingen die soms overgaan tot geweld. En een van die volgelingen wordt zelfs verkozen tot het Amerikaanse parlement.”

Wat is QAnon?

“Aanhangers denken dat er een wereldwijd netwerk is van schaduwachtige elite figuren, die in het diepste geheim de wereld besturen. Zo zouden vooraanstaande Democraten als Hillary Clinton en Joe Biden pedofielen zijn, die de duivel aanbidden en kinderen vermoorden om hun bloed te drinken. Daar is geen enkel bewijs voor, maar steeds meer mensen zeggen er in te geloven,” aldus de correspondent.

Wie zit er achter QAnon?

“Daar zijn deskundigen het nog niet over eens. De complottheorieën worden ergens in de krochten van het internet geplaatst door iemand die zich Q noemt en die zegt een insider van de regering te zijn, maar daar is geen enkel bewijs voor.” Vermoedelijk gaat er een groep mensen schuil achter Q. Zij stoken het vuurtje steeds verder op door middel van memes en afbeeldingen op internet, waarin Donald Trump regelmatig wordt afgeschilderd als de grote redder.

De Amerikaanse president neemt ondertussen niet publiekelijk afstand van de complottheorie. “Ik denk dat ze me graag mogen. Dat waardeer ik,” zei hij in een interview.

Waarom zijn er steeds meer volgelingen?

“Het snelle verspreiden van deze theorie heeft te maken met een groeiend wantrouwen tegen de elite. Volgens Amerikanen wordt die steeds machtiger. Het gevoel is: als jij rijk bent of vriendjes hebt met de juiste connecties dan kom je overal mee weg,” aldus Mouthaan.

De zaak van Epstein, die jarenlang minderjarigen misbruikte en daarmee wegkwam, bracht QAnon in een stroomversnelling. “Het idee dat mensen aan de top zich verrijken ten koste van alle anderen. Daar zit wel een kern van waarheid in. De verontwaardiging is reëel,” zegt QAnon-expert Dale Beran. “Het idee leeft dat de elite een soort vampiers zijn die ons leegzuigen.”

Is QAnon gevaarlijk?

Volgens de FBI wel. Die noemt de aanhangers een terreurdreiging, omdat ze naar geweld kunnen grijpen als ze op gaan treden tegen de in hun ogen foute mensen. Het is de afgelopen tijd ook al voorgekomen dat volgelingen de wapens oppakten uit naam van QAnon. Ook zijn er politici, zoals Marjorie Greene, die werd verkozen in het Huis van Afgevaardigden, die de complottheorie omarmen. Zo dringt de samenzwering door in de hoogste regionen van de macht.