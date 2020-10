RIVM: ‘Lijkt erop dat rond het weekeinde de cijfers gaan dalen’

De piek van de tweede coronagolf in Nederland is in zicht. Dat stelt Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM in een gesprek met het AD. Dinsdag telde Nederland voor de derde keer meer dan 10.000 coronabesmettingen in een etmaal, maar de explosieve groei is er volgens Wallinga uit.

Ook ziet Wallinga het reproductiegetal dalen richting de één. "Hij zit er nog iets boven, volgens onze schatting nu. Maar ik wil waken voor te snelle conclusies. Het nare van deze dagen is: we vermoeden dat we de piek bereiken, maar dat kun je pas echt concluderen als je eroverheen bent en de aantallen echt dalen. Ik hoop en verwacht dat we dat dit weekeinde of vlak daarna kunnen zeggen."

De 'R' staat nu nog op 1,16. Dat betekent dat een persoon gemiddeld 1,16 andere mensen aansteekt. Het kabinet wil dat getal zeker onder de 1 hebben, zodat het het virus sneller onder controle krijgt. De verspreiding van virus wordt dan minder en stopt geleidelijk.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schatte dinsdag dat het reproductiegetal nu ongeveer op 0,88 staat. Hij wil dat getal nog wel verder verlagen.