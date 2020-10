Trump geeft toename aantal nieuwe besmettingsgevallen toe

De Amerikaanse president Donald Trump, die de laatste tijd herhaaldelijk heeft beweerd dat het einde van de corona-epidemie in de Verenigde Staten in zicht is, heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) gezegd dat het aantal besmettingen in het Midwesten van het land toeneemt. De uitspraak bij een verkiezingsbijeenkomst in Omaha (Nebraska) is een van de zeldzame gevallen waarin Trump toegeeft dat iets de verkeerde kant op gaat. Wel zei de president dat hij snel weer een afname in het aantal nieuwe besmettingsgevallen verwacht.

President Trump, kort geleden zelf nog Covid-patiënt, heeft de ernst van de corona-epidemie tot nu toe vrijwel steeds gebagatelliseerd. Dat gaf hij onlangs ook toe in een interview met de vermaarde journalist Bob Woodward. Nadat hij Woodward te kennen had gegeven dat hij wist hoe gevaarlijk het nieuwe coronavirus kan zijn, vertrouwde Trump de journalist toe dat hij de pandemie altijd heeft gebagatelliseerd. "Ik maak het nog steeds liever kleiner, want ik wil geen paniek veroorzaken", zei Trump.

Tegen zijn toehoorders in de staat Nebraska zei Trump dinsdagavond echter dat het aantal coronabesmettingen momenteel "in sommige gebieden" rap toeneemt. "Ze gaan weer dalen", zei hij daarop over de infectiecijfers, "ze zullen weer gedaald zijn binnen twee weken, denken ze."

Peilingen

De meeste Amerikaanse kiezers hebben geen hoge pet op van de manier waarop de Trump-regering tot dusver is omgegaan met de corona-epidemie, zou blijken uit de opiniepeilingen. In de afgelopen vier jaar heeft hij op allerlei beleidsterreinen beloofd dat er binnen twee weken een positief effect van zijn beleid zou zijn. In het laatste verkiezingsdebat tegen zijn Democratische uitdager Joe Biden, vorige week, beweerde Trump bijvoorbeeld dat een coronavaccin binnen enkele weken zou worden aangekondigd.

Het aantal ziekenhuisopnames in verband met Covid-19 is de afgelopen week in 32 staten met minstens 10 procent gestegen. In het Midwesten vindt het meest recentelijk een toename van het aantal nieuwe besmettingen plaats. In Michigan, Illinois en Iowa is sprake van een toename. In Nebraska, Wisconsin en Minnesota blijft het aantal nieuwe gevallen ruwweg gelijk of neemt het af.