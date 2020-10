Expert in België: “Wie nog mensen ziet, komt bijna zeker in contact met het virus”

Bij onze zuiderburen zijn de besmettingscijfers dramatisch. De ziekenhuizen dreigen overspoeld te worden met coronapatiënten en tot 40 procent van de afgenomen tests is positief. Volgens professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt) zit er niets anders op dan een volledige lockdown.

In België testten gemiddeld meer dan 14.000 mensen positief. Per dag worden er bijna 600 mensen in de ziekenhuizen opgenomen. Volgens experts gaan de ziekenhuizen bezwijken onder de druk. “De omstandigheden zijn nu erger dan toen,” zegt de statisticus tegen Het Laatste Nieuws. “De viruscirculatie in de samenleving is zo groot, dat wie samenkomt met een groep mensen, bijna zeker in contact komt met iemand die besmet is. Iemand die dat zelf waarschijnlijk niet weet. Als dat een superverspreider is, raakt het volledige gezelschap besmet.”

Hoe het komt dat de situatie zo uit de hand loopt? “De eerste belastende factor is het najaar. Het is koud en we leven binnen. Dat is een groot verschil met de situatie tijdens de eerste golf, in het voorjaar. Het is nu gewoon moeilijker om de epidemie te bestrijden,” legt Molenberghs uit.

Daarnaast zijn er de superspreaders, mensen die heel besmettelijk zijn zonder dat ze symptomen hebben. “Als er heel veel mensen besmet zijn, zijn er relatief ook heel veel superverspreiders. De kans dat we daarmee in contact komen, wordt dan groot,” denkt de professor. “Wetenschappers en ziekenhuizen pleiten er dan ook voor om echt aan de noodrem te trekken.”