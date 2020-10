België vrijwel complete lockdown

België legt het openbare leven vanwege het coronavirus opnieuw verder aan banden. Er komt geen verbod op onnodige verplaatsingen zoals tijdens de eerste golf, maar niet-essentiële winkels moeten vanaf maandag voor een maand dicht. Bedrijven mogen openblijven, maar thuiswerken wordt verplicht.

De regering roept de bevolking op vooral thuis te blijven en alleen de deur uit te gaan voor noodzakelijke boodschappen, dokters- of apotheekbezoek. " Er is maar één manier en dat is alle sociale contacten beperken", zei premier Alexander De Croo na afloop van topberaad met deskundigen en de leiders van de deelregeringen.

Het aantal sociale contacten wordt gelimiteerd tot één 'knuffelcontact' en is de enige die bij iemand thuis mag komen. Buiten zijn samenscholingen van meer dan vier personen verboden. De herfstvakantie, die maandag begint, wordt van een week verlengd tot twee weken. De hotels blijven open, maar gasten moeten op hun kamer eten.