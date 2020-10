Brahim Aoussaoui: de ‘lachende jihadist’ die drie mensen doodde in Nice

De terrorist die donderdagochtend drie mensen doodde in Nice heeft een gezicht gekregen. Een lachend gezicht. Brahim Aoussaoui (21) werd begin deze maand nog breed glimlachend op foto gezet door de lokale autoriteiten in de haven van Bari, in het zuiden van Italië, nadat de Tunesiër er met een vluchtelingenboot was gearriveerd. Daarna reisde hij per trein naar Frankrijk, waar de hij 21 dagen later drie mensen de keel doorsneed in de Notre Dame-basiliek.

Zijn moeder Gamra Kmar begreep er niks van toen hij haar belde vanuit Frankrijk.

“Maar jongen, toch”, zei Kmar. “Jij spreekt toch helemaal geen Frans? En je kent daar niemand. Wat ga je daar doen, helemaal in je eentje? Waarom in godsnaam, waarom ben je naar daar gegaan?”

Donderdagochtend kreeg Kmar het antwoord op die vraag, toen de politie haar kwam vertellen dat haar zoon was neergeschoten door de Franse politie, nadat hij net daarvoor drie mensen had doodgestoken in de basiliek Notre Dame in Nice. Ze toonden haar de foto van Brahim met zichtbare schotwonden in zijn borst, flank en been. De vrouw stortte in. “Dat is Brahim, dat is mijn zoon. Maar hij is geen terrorist. Zo ken ik mijn zoon niet.”