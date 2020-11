Meisje (3) levend onder puin vandaan gehaald in Izmir

Een 3-jarig meisje is maandagochtend 65 uur na de aardbeving in de Egeïsche Zee levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers in de Turkse stad Izmir. Het meisje is herenigd met haar familie. De reddingsactie werd live op televisie uitgezonden.

Zeker 79 mensen zijn om het leven gekomen door de aardbeving in Turkije. Op het Griekse eiland Samos overleden ook twee mensen. De zoekacties naar overlevenden in Izmir gaan nog steeds door.

De grootmoeder van het meisje reageerde verheugd op de redding. "Ik ben enorm blij. Moge God de redders zegenen. Ik ben nu weer verenigd met Elif en ze zal snel haar moeder en zussen ook weer zien", zei ze tegen journalisten. De moeder en zussen van het meisje werden 23 uur na de beving gered.

Een paar uur voor Elif werd gered, wisten reddingswerkers ook een 14-jarige jongen nog levend te bevrijden. Hij werd direct naar de eerste hulp gebracht. Volgens de Turkse staatsomroep Anadolu zijn er sinds de beving vrijdagmiddag 105 mensen gered.