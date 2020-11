Is in het zwaar getroffen België groepsimmuniteit wél in zicht?

In België, waar het coronavirus nog harder huis houdt dan in Nederland, vragen ze zich af of ze dan nu wel in de buurt van die omstreden groepsimmuniteit komen. Maar nee, het is ijdele hoop volgens viroloog Steven Van Gucht.

“In september rapporteerden we dat tussen 5 en 8 procent van de bevolking antistoffen had opgebouwd tegen het virus. Dat is een heel kleine fractie van de bevolking. Logischerwijs kunnen we verwachten dat na deze tweede grote golf dat aantal meer dan verdubbeld zal zijn. Misschien tot 15 à 20 procent van de bevolking. Maar dat zal sowieso onvoldoende zijn om te leiden tot groepsimmuniteit. Daarvoor moet minstens 50 tot 70 procent van de bevolking immuun zijn en antistoffen hebben. Daar zitten we nog heel ver vandaan,” zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

In Nederland liggen die percentages nog veel lager. Een kleine week geleden bleek 6,2 procent van de bloeddonoren antistoffen tegen corona in het bloed te hebben. In Brabant en Limburg was dat 8,5 procent en in de drie noordelijke provincies maar 3,9 procent.