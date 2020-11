‘Coronacrisis raakt kwetsbare kinderen extra hard’

- De coronacrisis is voor kwetsbare kinderen extra dramatisch. Dat stelt Terre des Hommes dinsdag. De organisatie roept de Europese Unie op "verantwoordelijkheid te nemen en de rechten van kinderen te beschermen" en start een campagne om aandacht voor het onderwerp te vragen.

De organisatie zegt dat een forse stijging wordt verwacht van uitbuiting van minderjarigen door gedwongen kindhuwelijken, kinderarbeid, kinderhandel en online seksuele exploitatie. Dat komt dan doordat "kinderen niet of nauwelijks nog naar school gaan en ouders hun inkomsten verliezen. Omdat ouders geen andere uitweg zien, neemt ook de kinderhandel in arme landen toe", stelt Terre des Hommes. Hilde Neels, kinderrechtenexpert bij de organisatie: "Onder de valse belofte van onderwijs of een inkomen voor het gezin, gaan kinderen mee met handelaren, met als gevolg: ze verdwijnen van de radar."

Volgens Terre des Hommes is tijdens lockdowns stijging van geweld het meest extreem. "Het aantal meldingen naar hulplijnen voor huiselijk geweld is fors toegenomen. In India groeide het aantal telefoontjes naar kinderhulplijnen met 30 procent, in Bangladesh met 40 procent. Tijdens de eerste coronagolf werd zelfs voor 85 miljoen extra kinderen voor fysiek, seksueel of emotioneel geweld gevreesd. Europol en Interpol constateren een stijgende vraag naar afbeeldingen van kindermisbruik."