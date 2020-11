Biden: we zijn op weg naar verkiezingswinst, maar heb geduld

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden houdt er vertrouwen in dat hij de verkiezingen gaat winnen, maar hij roept zijn achterban op om geduld te hebben. Biden sprak in een eerste reactie op de tussenstand, die aangeeft dat het verschil tussen Biden en president Donald Trump klein is.

Biden bedankt zijn aanhangers voor hun geduld. "We wisten dat vanwege het ongekende grote aantal vroege stemmers, dit een tijdje zou duren. We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld."

"Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen, dat is aan het Amerikaanse volk."