‘Zorgwekkende achterstanden’ na schoolsluiting

Kinderen hebben een onderwijsachterstand opgelopen door sluiting van de scholen dit voorjaar. Volgens onderzoekers van Oxford hebben Nederlandse scholieren 20 procent minder vooruitgang geboekt.

Omdat ze ook ongeveer 20 procent van het schooljaar hebben gemist, betekent dat dus dat ze geen enkele vooruitgang hebben geboekt, ondanks het thuisonderwijs. Kinderen van laagopgeleide ouders liepen de grootste achterstanden op.

“En dat is heel zorgwekkend”, zegt socioloog Mark Verhagen van Oxford University in de Volkskrant. “Deze leerlingen boeken normaal gesproken relatief veel vooruitgang. Nederlandse scholen zijn goed in het wegwerken van achterstanden. Dat lag tijdelijk stil.”

Er zijn verschillende verklaringen voor de opgelopen achterstand: kinderen kunnen zich thuis minder goed concentreren, een professionele leraar geeft beter les en kinderen uit arme gezinnen hebben niet altijd beschikking over een goede laptop.

Socioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam spreekt van een toegenomen ongelijkheid, die ‘problematisch’ is en ‘lastig te repareren’. Kleine verschillen kunnen langzaam groter worden, waarschuwt hij. Zo neemt de kansenongelijkheid toe. “Scholen moeten daarom op zoek naar leerlingen die het moeilijk hadden tijdens de schoolsluiting”, zegt hij. “Ze moeten extra aandacht krijgen.”