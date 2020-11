Biden bijna winnaar. Op het punt Trump in te halen in Georgia en Pennsylvania

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden, staat op het punt om zijn achterstand ten opzichte van president Donald Trump in de staat Georgia om te buigen in een voorsprong, meldt nieuwszender CNN. In de laatste uren slinkt Trumps voorsprong in die zuidoostelijke staat zienderogen.

Qua afgerond percentage van de stemmen in Georgia staan Biden en Trump nu gelijk op 49,4 procent. De voorsprong van Trump is daarmee teruggebracht tot slechts 1902 stemmen.

Ook in de cruciale swing state 6.965 kalft de voorsprong van Trump beetje bij beetje af nu veel briefstemmen uit de overwegend Democratische grootstedelijke districten worden geteld. In Pennsylvania heeft Trump nog een voorsprong van ongeveer 42.000 stemmen. Daar heeft hij voorlopig 49,7 procent van de stemmen en zijn Democratische uitdager 49 procent.

In de zuidwestelijke staat Arizona, die volgens voorspellingen van Fox News en andere Amerikaanse media naar Biden gaat, is juist sprake van een omgekeerde ontwikkeling. Daar loopt Trump zijn achterstand op Biden in, die nog zo'n 46.000 stemmen (1,6 procent) bedraagt. In Arizona staat Biden momenteel op 50,1 procent en president Trump op 48,5 procent.

Als de 11 kiesmannen van Arizona inderdaad naar Biden gaan, heeft de Democraat aan een zege in Georgia (16 kiesmannen) genoeg om de kritieke drempel van 270 kiesmannen te halen en zo de presidentsverkiezingen te winnen. Als Biden uiteindelijk wint in Pennsylvania, heeft hij Arizona niet nodig om Donald Trump te verslaan.