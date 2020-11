Waarom er zoveel corona is in Twente? Tukkers hebben lak aan de regels

In Twente slaat corona net zo hard toe als in de Randstad. De reden is simpel: heel veel Tukkers hebben lak aan de maatregelen. Inwoners van Twente nemen sinds de zomervakantie het een stuk minder nauw met de coronaregels dan andere Nederlanders. In vrijwel alle Twentse gemeenten werd de laatste maanden meer naar het werk gereisd dan in de rest van Nederland. Dat concludeert Tubantia op basis van onder meer Google data

Na de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober, volgden Tukkers het thuiswerkadvies van de overheid een paar dagen netjes op. Een week later werd die oproep alweer massaal genegeerd, door inwoners