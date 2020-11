Voor paar tientjes koop je vals bewijs van negatieve coronatest

Als je naar bijvoorbeeld Italië of Duitsland wilt reizen, heb je bewijs nodig van een recent negatieve coronatest. Er zijn nu oplichters die via WhatsApp en Snapchat voor een paar tientjes een nepverklaring aanbieden. Dat ontdekte AD.nl.

Reizigers die naar een land willen waarvoor een negatieve test vereist is, zijn aangewezen op commerciële testbedrijven, omdat de GGD alleen test als je klachten hebt. Een commerciële test kost al snel 150 euro dus is een valse testverklaring goedkoper.

Het AD kocht bij oplichters, die opereerden onder namen als Vliegtuig Arts, Digitale Dokter en Covid1950, meerdere valse verklaringen voor 50 tot 60 euro zonder dat er een test aan te pas kwam. Op de nepdocumenten staan namen van echte artsen en laboratoria. Die hebben geschokt gereageerd en stappen naar de politie.

Het kopen en verkopen van valse gezondheidsverklaringen is strafbaar legt strafrechtadvocaat Sander Janssen uit aan de site. “Dit is valsheid in geschrifte, een serieus misdrijf waar je een gevangenisstraf voor kunt krijgen.”

Ook kopers gaan niet vrijuit. “Als je iemand besmet en deze persoon wordt ernstig ziek, kan dat gezien worden als het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.”