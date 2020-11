Amsterdamse huisartsen nemen deel coronazorg ziekenhuizen over

Herstellende coronapatiënten in ziekenhuizen in Amsterdam worden mogelijk eerder naar huis gestuurd, omdat huisartsen een deel van de zorg op zich nemen. Internist-infectioloog Marc van der Valk van Amsterdam UMC laat dat aan het AD weten.

De Amsterdamse ziekenhuizen, samen met de huisartsen en thuiszorgorganisaties in de hoofdstad, verwachten per week ongeveer 50 patiënten vervroegd naar huis te kunnen sturen. De huisartsen zullen hen dan bijstaan waar nodig.

"We zien vaak dat mensen die over de berg zijn en weer herstellen, nog vrij lang wat zuurstof nodig hebben, terwijl ze verder stabiel zijn", zegt Van der Valk in de krant. "Als zij zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden, mogen ze met zuurstof eerder naar huis." Volgens Van der Valk kan op die manier een gemiddelde opname van 7 à 8 dagen met 2 dagen worden verkort. "Dat heeft een heel grote impact: zo kunnen we eerder nieuwe patiënten opnemen en de reguliere zorg beter op peil houden."

Van der Valk benadrukt dat het vervroegd naar huis sturen alleen met instemming van de huisarts gebeurt. "Als hij met een grote uitbraak kampt in zijn wijk, houden we de patiënt hier of zoeken we een andere oplossing. De huisarts moet de zorg er wel bij kunnen hebben."