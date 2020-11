‘Verkrachting op illegaal feest van elite-universiteit Nyenrode ‘

Bij een (uiteraard verboden) studentenfeest op de campus van Nyenrode Business University in Breukelen is vermoedelijk een van de aanwezigen vrouwelijke studentes verkracht door een mannelijke student. Er is een verdachte en de politie doet onderzoek, meldt De Telegraaf.

Het bestuur van de universiteit erkent dat er mogelijk een zedendelict plaatsvond.

„Op zaterdagavond 30 oktober kwam er bij de campusbeveiliging een melding binnen van een mogelijk zedendelict. De campusbeveiliging heeft direct de politie geïnformeerd, die de verdachte in verzekering heeft gesteld. De zaak is nu in handen van de politie en het OM, we volgen de ontwikkelingen hierin op de voet”, aldus het bestuur.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er inderdaad een zedenonderzoek loopt. „Ik kan dat bevestigen. Er zit op dit moment niemand meer vast. Diegene is wel verdachte. We doen verder geen mededelingen over deze zaak”, aldus een woordvoerder.

Het incident zou zich een week geleden afgespeeld hebben rondom de verkiezingen van een nieuw bestuur van de studentenvereniging NCV. Later op de avond zou dat zijn uitgemond in een feest van zo’n twintig studenten. Toen de beveiliging constateerde dat de coronaregels daar niet werden nageleefd, werd de politie gebeld. Die constateerde dat er een illegaal coronafeest was, maar ook dat er een studente zei te zijn verkracht.