Paus Johannes Paulus wist van seksuele avonturen van kardinaal

Paus Johannes Paulus II benoemde de Amerikaanse bisschop Theodore E. McCarrick tot kardinaal, hoewel hij wist dat de bisschop sliep met priesters in opleiding en met neefjes van hem. De paus was daar van op de hoogte gebracht door een andere Amerikaanse kardinaal, maar besloot dat er te weinig bewijs was. McCarrick kon daardoor uitgroeien tot een van de machtigste mannen van de katholieke kerk. Volgens de toenmalige paus was het feit dat de kardinaal sliep met jonge mannen geen bewijs dat hij ook seks met het had.

Dat staat volgens de New York Times te lezen in een onderzoek dat het Vaticaan liet doen naar MacCarrick. McCarrick werd op 11 januari 2019 door de Congregatie voor de Geloofsleer (CDF) teruggezet in de lekenstand.