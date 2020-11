Obama: Republikeinen begeven zich op een ‘gevaarlijk pad’

Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft ernstige beschuldigingen geuit tegen Republikeinen die, ondanks zijn electorale nederlaag, zittend president Donald Trump blijven steunen. Wat hem meer zorgen baart dan de ongegronde beschuldigingen van verkiezingsfraude, is het feit dat andere Republikeinen tegen beter weten in meedoen. Dat zegt Obama in vooraf gepubliceerde fragmenten uit een interview dat CBS News zondag volledig wil uitzenden. "Het is een volgende stap om de legitimiteit niet alleen aan de nieuwe regering-Biden te ontzeggen, maar ook aan de democratie als geheel. En dat is een gevaarlijk pad."

Trump heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven aan Democraat Joe Biden en presenteert zichzelf als slachtoffer van systematische verkiezingsfraude, hoewel daar geen bewijs voor is. In een reactie op de beweringen van Trump zei Obama: "Gedeeltelijk lijkt de oorzaak te zijn dat de president niet van verliezen houdt en nooit een nederlaag toegeeft."

Tot dusverre hebben maar weinig Republikeinen Biden publiekelijk erkend als winnaar van de verkiezingen. Integendeel, de leiders van de partij - zoals de leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell - steunen de pogingen van Trump om de overwinning van Biden aan te vechten.