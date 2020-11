Tripadvisor: ga NIET naar dit hotel

TripAdvisor heeft bij de informatie over resorthotel Sea View Koh Chang in Thailand een waarschuwing geplaatst: wie naar dit hotel gaat loopt het risico in de gruwelijke Thaise gevangenis te belanden.

Dat overkwam de Amerikaan leraar Wesley Barnes. Hij schreef een zeer slechte recensie op TripAdvisor. Het hotel werd daar echt boos van en zette de Thaise politie aan het werk. Barnes bleek nog in Thailand. Hij werd opgesloten en kon gevangenisstraf pas ontkomen nadat hij zijn excuses had aangeboden aan het hotel.

Wesley Barnes verliet deze week stilletjes Thailand.

Nu Barnes veilig het land uit is, heeft TripAdvisor woensdag strafmaatregelen genomen tegen het resort door een unieke kennisgeving op de pagina van Sea View te plaatsen om reizigers te waarschuwen dat het hotel achter de gevangenisstraf zat van een gast vanwege zijn negatieve beoordelingen.

“Dit hotel of personen die aan dit hotel zijn gekoppeld, hebben strafrechtelijke vervolging ingediend tegen een TripAdvisor-gebruiker in verband met het schrijven en plaatsen van online beoordelingen door de reiziger” , luidt de waarschuwing . “De recensent heeft daardoor tijd in de gevangenis doorgebracht.”