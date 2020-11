Trump geeft winst Biden toe, maar blijft bij fraude

Donald Trump heeft zondag op Twitter voor het eerst gezegd dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen, maar hij voegde er gelijk aan toe dat dit een gevolg is van gepleegde fraude bij de Amerikaanse stembusgang.

"Hij won omdat er geknoeid is bij de verkiezingen", twitterde de Amerikaanse president over zijn Democratische tegenstrever Biden. In hoofdletters voegde Trump eraan toe dat toezicht bij de verkiezingen niet was toegestaan.

Ook herhaalde hij zondag zijn claim dat stemmen per post geknoei in de hand werkt. Hij noemt poststemmen "een zieke grap".

Trump bleef zich na de verkiezingen van 3 november verzetten tegen de overwinning van Biden omdat er gefraudeerd zou zijn, zonder daarvoor met bewijzen te komen. Met rechtszaken probeert hij zijn gelijk te halen.