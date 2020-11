Briljante Duitse coronaspot gaat internet over: ‘Onze bank was het front, ons geduld het wapen’

“Ik was net 22 geworden toen de tweede golf kwam,” denkt een oude man terug aan de winter van 2020. “Op die leeftijd wil je toch feesten.” Het is het begin van een pakkende coronaspot van de Duitse overheid, die de hele wereld over gaat.

Op het Twitteraccount van de woordvoerder van bondskanselier Merkel is het filmpje al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken. Maar de video, die oproept om vooral thuis te blijven, duikt overal op. “Een onzichtbaar gevaar bedreigde alles waar we in geloofden,” gaat de man peinzend verder.

“Het lot van dit land lag plotseling in onze handen. Dus raapten we al onze moed bij elkaar en deden wat van ons verwacht werd. Het enige juiste. We deden…niets. Helemaal niets. We waren luie varkens. Dag en nacht zaten we op onze reet en streden we tegen de verspreiding van het coronavirus. Onze bank was het front, ons geduld het wapen.”

Er is ook een vervolg waarin zijn vrouw vertelt over de ‘strijd tegen corona’. Beide clipjes verschenen online onder de hashtag #besonderehelden en eindigen met de boodschap: “Word ook een held en blijf thuis.”

Online is er veel lof. Duitsers blijken toch humor te hebben, klinkt er gekscherend.

Bekijk bij de NOS de spot met Nederlandse ondertiteling.