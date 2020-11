Joe Biden: Door Trumps gedrag sterven meer Amerikanen

De toekomstige Amerikaanse president Biden heeft zijn frustraties geuit over de weigering van president Trump mee te werken aan het overgangsproces van de ene op de andere leider. Het zit Biden vooral dwars dat er niet onmiddellijk coördinatie was bij de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor kunnen meer mensen sterven, meent de door media uitgeroepen winnaar van de verkiezingen.

"Er kunnen meer mensen sterven als we niet coördineren" over kwesties als het zo snel mogelijk verspreiden van Covid-19-vaccins onder Amerikanen, aldus Biden. Hij reageerde op een vraag van de pers over de grootste bedreigingen doordat Trump een soepele machtsoverdracht belemmert. Als er gewacht moeten worden tot de beëdiging van de nieuwe president op 20 januari om met die planning te beginnen, "lopen we een tot anderhalve maand achter", zei Biden.

De Verenigde Staten is met afstand het zwaarst door corona getroffen land ter wereld. Trump wordt door zijn tegenstanders dan ook verweten compleet gefaald te hebben.