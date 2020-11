Bijna 90.000 klachten over seksueel misbruik scouting VS

Bijna 90.000 personen hebben sinds februari verklaard dat zij seksueel zijn misbruikt bij de Boy Scouts in de Verenigde Staten. Het cijfer is afkomstig van het schadevergoedingsfonds dat in verband met het misbruikschandaal in het leven is geroepen.

"88.000 klachten zijn ingediend", stelt Michael Pfau, een advocaat die optreedt namens meerdere slachtoffers. Dat cijfer overtreft het aantal klachten over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. "Voor zover wij weten, zijn er wereldwijd 11.000 klachten over de katholieke kerk", aldus Andrew van Arsdale, ook een advocaat die misbruikslachtoffers bijstaat.

"Wij zijn ontzet van het aantal mensen dat heeft geleden onder het misbruik dat heeft plaatsgevonden bij de Scouts en geraakt door de moed van hen die het stilzwijgen hebben doorbroken", stelt Boy Scouts of America (BSA) in een verklaring, zonder het totale aantal klachten te bevestigen.

"We hadden vrijwillig een gemakkelijk toegankelijke procedure geopend om slachtoffers te helpen compensatie te claimen. Hun reacties zijn hartverscheurend en het spijt ons oprecht", voegt de organisatie toe. Boy Scouts of America is opgericht in 1910 en telt ongeveer 2,2 miljoen leden tussen de 5 en 21 jaar oud.