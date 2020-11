‘Maandelijkse coronatest voor iedereen vanaf maart mogelijk’

Iedereen in Nederland moet zich in maart volgend jaar gemiddeld 1 keer per maand kunnen laten testen op het coronavirus, ongeacht of je klachten hebt of niet. Die "stip op de horizon" schetst het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Met dit plan moeten er 10 miljoen testen per maand kunnen plaatsvinden. Volgens zorgminister Hugo de Jonge gelden voor deze ambitie geen limieten, ook niet in financiële zin.

Om dit grootschalige testen mogelijk te maken wil de minister in januari twee experimenten 'grootschalig en frequent testen' uitvoeren. "Door deze experimenten kijken we wat de beste aanpak voor grootschalig testen is", schrijft de minister.

Volgens de minister is er wel nog veel nodig om deze beoogde testafnamecapaciteit te realiseren. "Om op méér plekken méér mensen te kunnen testen vanaf 1 maart zullen er aanvullende testafname-aanbieders en -locaties bij moeten komen", schrijft hij. Het streven van het kabinet is om in maart tot 175.000 testen per dag te kunnen uitvoeren.