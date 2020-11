OMT adviseert: Kerst en jaarwisseling met zes gasten

Het OMT komt met een opmerkelijk soepel advies voor de feestdagen: buiten het eigen huishouden mogen er maximaal zes gasten komen, wel het liefst uit de eigen regio. Het kabinet neemt begin december een besluit over de coronaregels voor kerst en oud en nieuw.

Wel moet daarbij de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. De vraag is of dat mogelijk is met zes gasten in huis. Ook zou het kabinet kunnen adviseren om in de tien dagen voordat oudere of kwetsbare mensen op bezoek komen minder mensen te zien dan normaal en extra voorzichtig te zijn, aldus het OMT.

Coronaminister Hugo de Jonge klonk tijdens de persconferentie gisteren echter erg voorzichtig over de situatie rond de feestdagen. “We moeten wel heel erg oppassen dat we onszelf geen derde golf cadeau doen”, zei de minister.