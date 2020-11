Klaas Dijkhoff vindt discussie wel of niet vaccineren ‘bizar’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de discussie over wel of niet vaccineren tegen het coronavirus "bizar". Hij is niet voor een verplichting, maar vindt wel dat iedereen de prik moet gaan halen zodra die er is. "Kies zelf, maar kies er wel voor om het te doen", zegt hij tijdens een online VVD-evenement vanuit Ede.

"We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan", zegt hij over de veelbelovende vaccins waar verscheidene bedrijven nog hard aan werken. "Wees blij dat die bescherming er is, en bescherm elkaar ook."

Dijkhoff zegt best te begrijpen dat mensen willen weten hoe het kan dat de farmaceutische industrie al zo vergevorderd is met een vaccin, terwijl daar normaal gesproken jaren overheen gaan. Maar hij wijst erop dat daar de afgelopen maanden ook abnormaal veel werk in is gestoken

"Heel de wereld is potentieel slachtoffer, het virus verspreidt zich als een malle, de economische schade in de samenleving is enorm", zegt Dijkhoff. "Ik denk dat er niet eerder zoveel druk, zoveel middelen en zoveel wil is geweest om tot een vaccin te komen."

Fractiegenoot Hayke Veldman zei afgelopen week tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer dat hij zich kan voorstellen dat het consequenties heeft als mensen zich niet laten vaccineren. Zo'n 'indirecte plicht' stuit evenwel op veel verzet bij andere partijen.