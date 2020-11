‘Versoepelingen half december ondenkbaar bij deze coronacijfers’

Vrolijke, gemeenschappelijke kerstdagen raken verder uit zicht. Er zijn zoveel mensen die zich onvoldoende aan de afspraken houden dat het aantal corona-infecties weer stijgt.

“Het bevalt me niet”, zei premier Rutte in een online bijeenkomst van de VVD. Op vrijdag had de minister-president al duidelijk gemaakt dat de cijfers niet de goede kant op gaan. Vandaag riep hij mensen opnieuw op zich goed aan de coronaregels te houden, want “dan kan er misschien weer iets in december”.

Frits Rosendaal, hoofd afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC, tempert eventuele verwachtingen. “Het idee van versoepelingen half december is ondenkbaar, zeker met deze cijfers,” zegt hij volgens de NOS

Het kabinet zei dinsdag dat er eventueel pas maatregelen kunnen vervallen bij minder dan 3600 dagelijkse besmettingen en niet meer dan 10 IC-opnames per dag. De afgelopen dag waren er 6093 bevestigde besmettingen en 45 IC-opnames.