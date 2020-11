Aantal coronagevallen kruipt richting half miljoen

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar toch stevent Nederland gestaag af op een nieuwe mijlpaal. In de loop van komende week wordt waarschijnlijk de 500.000e besmetting in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger.

De teller stond zaterdag op bijna 480.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim 5000 positieve tests per etmaal bij. De laatste paar weken ligt het cijfer wat lager op maandagen en dinsdagen, waarna het toeneemt op woensdagen, donderdagen en vrijdagen.

Wereldwijd hebben 22 landen meer bevestigde coronagevallen dan Nederland, aldus de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins, die de pandemie nauwgezet volgt. Tsjechië en Indonesië staan ook op het punt om door de grens van een half miljoen gevallen te gaan, België is daar al voorbij. De Verenigde Staten zijn de koploper met ongeveer 12 miljoen gevallen, gevolgd door India (9 miljoen) en Brazilië (6 miljoen).

Negen maanden geleden

De eerste besmetting in Nederland werd bijna negen maanden geleden vastgesteld, op 27 februari, bij een man uit het Brabantse Loon op Zand. Dit was dag 1 van de uitbraak. Het duurde tot dag 210 (23 september) voor het 100.000e coronageval werd geregistreerd. Drie weken en een dag later, op 15 oktober, kwam het aantal coronagevallen al boven de 200.000 uit. Dit was dag 232 van de uitbraak. Daarna ging het snel. Slechts anderhalve week daarna, op 26 oktober (dag 243), werd de grens van 300.000 gevallen gepasseerd. Bijna twee weken verder werd de 400.000e positieve test verwerkt, op dag 255 van de uitbraak, oftewel op 7 november.

De top van de tweede golf hebben we voorlopig achter ons gelaten en de stijging gaat iets minder snel. Daardoor duurde het ruim twee weken om nog eens 100.000 gevallen erbij te krijgen. Zondag is dag 270 van de corona-uitbraak.

Meeste coronagevallen

Amsterdam telt de meeste coronagevallen van Nederland. In de hoofdstad zijn ruim 37.000 inwoners positief getest. In Rotterdam staat de teller op meer dan 32.000 en Den Haag telt meer dan 21.000 bevestigde besmettingen. In de gemeente Utrecht is het virus aangetroffen bij ruim 13.000 burgers. Daarna volgen Tilburg (6575), Eindhoven (5905), Almere (5704), Breda (5515), Zaanstad (5120) en Nijmegen (4828). In 121 van de 355 Nederlandse gemeenten zijn meer dan duizend mensen positief getest. Begin september, aan de voet van de tweede golf, zaten slechts zes gemeenten boven die grens.

Van 8870 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Dit aantal zal in de loop van komende week stijgen tot boven de 9000. Vermoedelijk in de loop van december zal de 10.000e persoon in Nederland sterven aan het coronavirus.