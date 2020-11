Theo Hiddema van Forum verlaat per direct Tweede Kamer

Theo Hiddema van Forum voor Democratie verlaat per direct de Tweede Kamer. Dat maakte voorzitter Khadija Arib van de Kamer dinsdagmiddag bekend. Ze las een brief van hem voor.

De 76-jarige advocaat Hiddema zat sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor Forum in de Kamer. De partij zit momenteel in een interne crisis.

Het besluit van Hiddema komt nu de partij in diepe crisis verkeert. In zijn brief laat de advocaat weten dat hij zijn besluit heeft genomen ’verband houdende met goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde’.

„Ik treed terug, ik zal ook het holle gedruis van de begroting van Justitie en Veiligheid aan mij voorbij laten gaan”, schrijft Hiddema aan Arib. Die begroting zou woensdag en donderdag worden behandeld. De 76-jarige advocaat zat sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor FvD in de Tweede Kamer.