Halima wordt afgewezen bij sollicitatie. Tot ze het nog eens probeert als Tessa

Halima Hidari solliciteerde voor een baan als klantenservicemedewerker. Ze hoefde het niet eens te proberen volgens het uitzendbureau: te veel gegadigden. Toen ze zich aanmeldde als Tessa reageerde het bureau direct positief vertelt ze in het AD.

De 25-jarige Utrechtse krijgt in eerste instantie te horen dat de functie on hold is gezet, vanwege de grote belangstelling. Een kwartier later verstuurt ze hetzelfde bericht, maar dan ondertekent ze met Tessa. “Zeker, ik zie je cv graag tegemoet,” klinkt het meteen enthousiast.

Hidari is verbijsterd. Ze is nooit eerder zo gediscrimineerd. “Ik voelde me niets meer waard. Ik werd voor mijn gevoel puur door mijn naam afgewezen. Ik hoorde het weleens van anderen, maar ik had een bord voor mijn kop, ik dacht: dit overkomt mij niet.”

Ze plaatste het gesprek dat ze met de recruiter had op LinkedIn en kreeg bergen reacties. “Mijn telefoon ontplofte. Ik kreeg ook honderden privéberichtjes van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. Iemand moest zijn hoofddoek afdoen en een ander vertelde dat hij betere cijfers had dan andere kandidaten, maar niet werd aangenomen. Toen dacht ik: dit probleem is veel groter.”

Ze richt nu haar eigen wervingsbureau The Next Move op, waar mensen anoniem solliciteren. “Wij anonimiseren de cv’s en halen naam, foto, adres, geslacht en leeftijd weg. Want er wordt niet alleen gediscrimineerd op achtergrond, maar ook op geslacht, leeftijd en zelfs of je zwanger bent,” aldus Hidari.