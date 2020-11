Zeldzaam zonnige en droge november na sombere oktober

November was dit jaar bijzonder zonnig. Met gemiddeld over het land 102 uur zon is het volgens Weeronline de op twee na zonnigste novembermaand ooit. Ook was het zeer zacht en droog.

Normaal gesproken schijnt de zon gemiddeld over het land 63 uur, maar dat was dit jaar dus een stuk meer. Alleen in 1920 en 1989 was het nog zonniger, met respectievelijk 106 en 113 uur zon.

November was dit jaar zelfs zonniger dan oktober, terwijl dat meestal andersom is. De zon scheen 25 uur meer dan vorige maand en dat komt niet vaak voor. Slechts drie keer eerder gebeurde het dat november zonniger was dan oktober. Alleen in 1998 was het verschil met 28 uur nog groter dan dit jaar.

Het was niet alleen zonnig, maar ook veel droger. Gemiddeld viel slechts 38 millimeter regen, terwijl deze herfstmaand veelal goed is voor zo'n 82 millimeter. Met gemiddeld 8,9 graden was het liefst 2,2 graden warmer dan normaal. November staat daarmee op plek vijf van de warmste novembermaanden ooit gemeten.