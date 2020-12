Is dit dé coronafoto? Arts doet verhaal

Een Amerikaanse arts, die voor de 251ste dag op rij aan het werk was, gaf een coronapatiënt in het ziekenhuis een troostende knuffel. De foto ging de afgelopen dagen de hele wereld over als een plaatje dat tekenend is voor de coronapandemie. Nu doet de arts bij CNN zijn verhaal.

Hoofdarts Joseph Varon was op Thanksgiving in het ziekenhuis toen hij plots een coronapatiënt zag huilen. “Waarom huil je?” vroeg de arts, die al meer dan acht maanden onafgebroken coronapatiënten verzorgde. “Ik wil naar mijn vrouw”, was zijn antwoord. Maar dat kon niet. “Toen pakte ik hem vast”, vertelt Joseph. “Maar ik wist niet dat ik gefotografeerd zou worden.” Nieuwsfotograaf Go Nakamura was op dat moment in het ziekenhuis.

“Het is zo moeilijk voor die patiënten”, zegt Joseph. “Je bent alleen, je voelt je geïsoleerd. Sommige patiënten proberen zelfs te ontsnappen, laatst nog eentje via een raam. Ze willen echt weg.” De man bleef maar huilen.

De foto laat goed de wanhoop zien van sommige patiënten. “Ik voelde me verdrietig om de situatie van deze man. Ik blijf aan het bed zitten van patiënten, ik praat met ze, ik houd hun hand vast. Maar soms hebben we zo veel patiënten, dat we dit niet voor iedereen altijd kunnen doen.”

De man is overigens herstellende en mag mogelijk aan het eind van de week het ziekenhuis verlaten.