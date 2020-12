Britse bar richt ‘kerk van de 400 konijnen’ op om toch open te mogen

Een tequilabar in het Britse Nottingham heeft een trucje bedacht om toch open te mogen als de coronamaatregelen worden versoepeld: een kerk worden. Want net als in Nederland gelden er in het Verenigd Koninkrijk andere regels voor openbare ruimten als God er iets mee van doen heeft.

De eigenaar heeft een aanvraag ingediend voor de oprichting van de ‘kerk van de 400 konijnen’, vernoemd naar de gelijknamige bar. Het wordt een kerk met een tequilamenu van zes bladzijden, maar er kan natuurlijk ook gebeden worden.

Pubs dicht

Als de nationale lockdown in het Verenigd Koninkrijk straks eindigt, moeten bars nog steeds gesloten blijven, terwijl gebedshuizen wel open mogen en bezoekers uit hetzelfde huishouden of uit dezelfde bubbel niet eens afstand hoeven te houden. Maar de kans dat de konijnenkerk echt wordt opgericht is klein. De bar wil vooral aandacht vragen voor de moeilijke situatie waarin de horeca zich bevindt.

Het Britse café is niet de enige die een maas in de wet zoekt. In Polen kwam een sportschool op hetzelfde idee. Aangezien sportfanaten hun lichaam toch al als een tempel zien, is de oprichting van een echte kerk een kleine stap. Een fitnessclub in Kraków stichtte dan ook de ‘kerk van het gezonde lichaam’ in een vergeefse poging de coronamaatregelen te omzeilen.

Carré

Ook in Nederland is er veel onvrede over de uitzonderingspositie van gebedshuizen. Youp van ‘t Hek opperde al om van theater Carré een kerk te maken. Samen met zijn management heeft hij officieel een aanvraag ingediend, maar waarschijnlijk zal de cabaretier wel met een ander type preek moet komen om toestemming te krijgen.