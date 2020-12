Intimiteit stopt niet als je gehandicapt bent

’We doen het nog hooguit drie keer per jaar”, zegt Inge Reinilla. Zij heeft een beperking: zij lijdt aan een zeldzame hypofyse-aandoening, waardoor ze amper nog zin heeft in seks. Inge vindt het hoog tijd dat iemand op de barricades klimt om seksuele problemen bij chronisch zieken bespreekbaar te maken. „Als niemand het voortouw neemt, verandert er nooit wat.”

Vandaag is het wereldwijd Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland bekend als ‘Wereld Gehandicapten Dag’. In Nederland zijn naar schatting 1,2 miljoen mensen met een beperking.

Inge Reinilla vertelt vanwege deze dag in De Telegraaf over de gevolgen die een beperking kan hebben voor jeleven.

Zo is te te moe, van de ziekte en van de medicijnen, om te werken

Maar wat Inge misschien het moeilijkst vindt, is dat haar libido volledig is verdwenen, onder meer door een verstoorde hormoonbalans. „Mijn hoofd wil wel seks, maar mijn lichaam kan het gewoon niet meer”, legt ze in De Telegraaf uit.

Ze vond weinig gehoor bij artsen, bij wie ze het aan de orde stelde. Ook thuis heeft Inge haar best gedaan om over het heikele onderwerp te blijven praten. „Ik heb het geluk dat ik een partner heb die heel begripvol, liefdevol en geduldig is. Hij is een gezonde man, dus natuurlijk vindt hij het moeilijk dat mijn seksdrive is verdwenen. Maar hij weet dat dit een gevolg is van mijn ziekte en niet omdat ik hem niet meer aantrekkelijk vind. Om de intimiteit te behouden, knuffelen en kussen we veel. We willen immers niet dat ons huwelijk hieraan kapot gaat. Ik vertrouw erop dat dat niet gebeurt, daarvoor houden we te veel van elkaar.”

Inge hoopt dat zij met haar openheid de drempel voor andere mensen met een beperking te verlagen. „Zorg dat je in gesprek blijft”, adviseert ze. „Zowel met je partner als met je arts. Het is altijd makkelijker om genoegen te nemen met samen Netflix kijken op de bank. Maar juist doordat ik de regie in eigen hand heb genomen, is er weer hoop voor de toekomst.”