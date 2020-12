Man die 5 mensen doodreed in Trier dronk heel veel

Hij reed in op winkelende mensen in Trier en doodde er vijf, onder wie een baby. Waarom deed hij dat, de 51-jarige Bernd W., een freelance elektricien zonder strafblad.

Dat weet hij zelf ook niet zo goed. In de verhoren geeft hij onbegrijpelijke verklaringen, meldt de politie.

Tot dusver heeft het politieonderzoek niets uitgewezen dat duidt op een politiek of religieus motief. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De Duitser staat in zijn omgeving bekend als alcoholist en was ook ten tijde van het drama onder invloed. ,,Zijn dagen bestonden uit het drinken van alcohol. Dat was zijn leven”, zegt een van hen.