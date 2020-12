OMT-leden thuis bedreigt

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn de afgelopen tijd bedreigd, schrijft Nu.nl. De huizen van verschillende OMT-leden zijn bezocht en er zijn dreigbrieven bij hen bezorgd.

Viroloog Andreas Voss zegt dat hij een brief ontving waarin hij werd uitgemaakt voor “vreselijke aap” en stond dat ze in de dierentuin nog wel een plek voor hem hebben. “Ga maar terug naar de Duitsers”, stond in een andere brief.

De brieven werden niet per post bezorgd, maar thuis in de brievenbus van Voss gedaan.

Diederik Gommers spreekt over “ernstige bedreigingen”. Het hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC zegt dat die bedreigingen via sociale media worden geuit, maar dat OMT-leden soms ook thuis worden bezocht.

Volgens Gommers wordt “een enkel OMT-lid” beveiligd. Of dat om permanente beveiliging gaat, wil hij niet zeggen. “Maar als het nodig is, gebeurt dat.”

Ook Marion Koopmans heeft thuis brieven gehad. Daarnaast vertelt ze online berichten te hebben ontvangen waarin een afbeelding van een strop met daarbij de teksten “it’s waiting” en “nog even” te zien was.

Koopmans zegt te overwegen om te stoppen met haar mediaoptredens. “Het is een optie, ja. Maar als iedereen met een redelijk verhaal daarmee stopt, is dat ook niet goed.”