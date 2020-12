Dikke mensen trouwen vaker

Het is bekend dat getrouwde mensen gezonder zijn. Ze worden minder ziek dan vrijgezellen en leven gemiddeld langer. Maar er is een vraag van kip en ei. Is het omdat het huwelijk goed is voor je gezondheid en gezonder gedrag aanmoedigt, of omdat de kans groter is dat gezondere mensen trouwen?

Anders gezegd”maakt het huwelijk gezonder of trouwen gezonde mensen vaker dan ongezonde mensen?

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Personal Relationships onderzoekt het verband tussen gezond of ongezond zijn en trouwen.

De onderzoekers ontdekten iets dat je niet zou verwachten. Ze keken naar de gezondheidssituatie van een groep jonge mensen (onder de 27) en onderzochten welke mensen uit hun onderzoeksgroep een aantal jarenm later een vaste relatie of huwelijk waren aangegaan.

Wat bleek: een hoger BMI leidde tot een hogere kans om te trouwen. Bovendien: het huwelijk maakte hen gemiddeld minder dik. Dat gold voor vrijwel alle mensen van kleur en voor mannen in het onderzoek. Bij hen daalde het BMI. Bij de witte vrouwen in de steekproef gebeurde dat niet. Zij bleven even dik.