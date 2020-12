Kabinet weer bijeen in Catshuis om te praten over corona-aanpak

Na een pauze van een paar weken is een deel van het kabinet zondagmiddag weer in het Catshuis bijeen om te praten over de aanpak van het coronavirus. De bewindslieden praten onder anderen met RIVM-directeur Jaap van Dissel over mogelijkheden om de maatregelen te versoepelen. De kans daarop lijkt niet groot gezien de hoge besmettingscijfers.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) en zijn zoontje komen aan bij het Catshuis voor een overleg met de ministers en deskundigen over de coronacrisis. Wopke had een bal meegenomen en een doos lego. Vermoedelijk voor zijn zoon. ANP BART MAAT

De afgelopen dagen stijgen de cijfers zelfs weer. Zondag werden er 6814 positieve coronatesten gemeld. Het kabinet heeft eerder gezegd dinsdagavond tijdens een persconferentie duidelijkheid te willen geven over de komende feestdagen.

Het ziet er "op dit moment natuurlijk niet goed uit", zei premier Mark Rutte vrijdag nog. De hoop was dat het aantal besmettingen nu rond de 3000 zou liggen.

OMT

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT), de groep wetenschappers die adviseert over de aanpak van het virus, een aantal scenario's voorgelegd. Het ging onder meer om de opening van restaurants, de groepsgrootte thuis en verlenging van de kerstvakantie voor scholen. Daarover heeft het OMT inmiddels gesproken en de adviezen gaan naar het kabinet.

Rutte verwacht niet dat de vakantie wordt verlengd, zei hij vrijdag na de ministerraad. Verder schreef het OMT eind vorige maand dat het nog geen ruimte zag om per half december de restaurants open te stellen.

OMT-lid Menno de Jong zei zondag nog tegen AT5 dat het beter is om niet te versoepelen rond de kerstdagen omdat het virus nog zo wijdverspreid is. "Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen."