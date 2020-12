‘Pornhub verspreidt video’s van verkrachtingen en kinderporno’

Pornhub ligt onder vuur. Pornhub is veruit de grootste verspreider van porno in de wereld. Er komen miljarden mensen. Het bedrijf is er in geslaagd een imago van ‘keurige’ porno op te bouwen. Wonderlijk, want er is weinig keurigs aan. Maar mogelijk speelt bij dat imago ook een rol dat de site veel ‘materiaal’ gratis aanbiedt.

Een Amerikaanse journalist van de New York Times schreef zaterdag een groot verhaal over Pornhub. Daarin zegt hij dat de porno-gigant ook video’s beschikbaar stelt van ‘echte’ verkrachtingen en van kinderporno. Hij noemde met name een video met in de hoofdrol een meisje van 14.

Het bedrijf ontkende uiteraard. En zonder links (die de NYT uiteraard niet gaf) is de bewering lastig te controleren. Het aanbod van Pornhub is gigantisch en via Pornhub kun je tegen betaling ook terecht komen bij talloze kleinere aanbieders.

Maar blijkbaar is de beschuldiging niet verzonnen. Credit Card bedrijf Mastercard overweegt de banden met Pornhub te verbreken. Dat zou een enorme klap zijn. Ook Visa is bezorgd. En zonder credit cards geen internet porno.

In een klap is het bedrijf het imago kwijt van een pornosite die je kunt bezoeken zonder je schuldig te voelen. En – zeker in de VS – zal de discussie over de golfvloed aan pornosites opnieuw oplaaien